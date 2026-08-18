Demócrata pro-Israel vence a socialista demócrata en Florida que denunció "genocidio"

Moskowitz venció por casi 30 puntos porcentuales de ventaja en el distrito 25 de Florida, que abarca áreas del centro y sur del estado, a Larkin, quien contaba con el apoyo de figuras progresistas como el senador Bernie Sanders.

Larkin despertó polémica este fin de semana cuando discutió en vivo con una presentadora de televisión del canal local 10 sobre si la ofensiva de Israel en Gaza constituía un "genocidio", pues una de sus principales propuestas era terminar con la asistencia de Estados Unidos al Gobierno israelí.

En cambio, Moskowitz indica en su sitio oficial del Congreso que él ha apoyado iniciativas para reconocer a "Israel como un aliado legítimo y democrático de los Estados Unidos, condenar el antisemitismo y expandir la educación a nivel nacional sobre el aumento del antisemitismo".

La disputa en Florida refleja la creciente división en el Partido Demócrata sobre Israel, como ocurrió en Míchigan el 4 de agosto, cuando el progresista Abdul El-Sayed venció con una campaña que priorizó la situación en Gaza a Haley Stevens, respaldada por el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC).

Moskowitz, quien fue director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, buscará defender su escaño ante el republicano Scott Singer, alcalde de Boca Ratón.