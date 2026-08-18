Dos bolivianos reclutados para guerra de Rusia contra Ucrania fueron repatriados

"Como resultado de las gestiones diplomáticas y consulares realizadas por la Embajada de Bolivia en la Federación de Rusia, en coordinación con las instancias consulares competentes, se concretó la repatriación de dos ciudadanos bolivianos", señala un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores.

Esa institución aseguró que durante este proceso se dio prioridad "en todo momento" a la "seguridad, la integridad y los derechos" de los bolivianos repatriados, cuyas identidades se mantienen en reserva "por razones de seguridad y en resguardo de su privacidad y la de sus familias" y "considerando la sensibilidad de las circunstancias".

El ministerio también aseguró que continuará con las gestiones "diplomáticas y consulares necesarias para brindar asistencia y protección a ciudadanos bolivianos que requieran apoyo en circunstancias similares".

La Fiscalía de Bolivia informó en julio pasado que abrió cuatro investigaciones por el presunto reclutamiento de personas por parte de Rusia para la guerra contra Ucrania, por el delito de "trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos".

Ese mismo mes, la Cancillería señaló que tiene registro de 26 casos de ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia.

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En otros países latinoamericanos también se conocieron casos de presuntos reclutamientos para esa guerra.

El Gobierno de Perú informó el pasado 9 de agosto que 11 peruanos han muerto, 114 están desaparecidos y 3 han sido capturados por el ejército ucraniano, de un total de 459 connacionales que luchan por Rusia.

La semana pasada, el Gobierno de Panamá informó que mantiene contactos con Rusia para repatriar a los panameños que pelean la guerra de ese país contra Ucrania y que sumarían alrededor de veinte.

En total unos treinta panameños, veinte del lado ruso y diez del ucraniano, están implicados en la guerra, detalló entonces la Cancillería de Panamá.