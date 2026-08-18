El Kospi surcoreano se hunde más del 6 % en la apertura tras caídas en Wall Street

En los primeros minutos de operaciones, el indicador perdía un 6,14 %, o 421,74 puntos, hasta los 6.448,09 enteros. El Kospi bajó un 1,55 % en la sesión previa.

Ante las fuertes caídas, el operador de la Bolsa, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, un mecanismo de control de volatilidad que suspende temporalmente las ventas programadas.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, caía un 2,99 %, o 24,91 puntos, hasta las 809,29 unidades.

Los descensos en la Bolsa surcoreana se producen tras el cierre en rojo del Dow Jones, S&P 500 y el tecnológico Nasdaq en Estados Unidos, ante temores por el aumento de los precios de los combustibles por la guerra en Oriente Medio, en medio del estancamiento de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics disminuía por encima del 7,5 %, mientras que su principal rival SK hynix seguía la tendencia con una pérdida aproximada del 9 %.

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Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, bajaba en torno al 7 % y la firma de inversión en tecnología SK Square registraba una caída aproximada del 11,5 %.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor tropezaban poco más del 6 % y las de su empresa hermana Kia descendían por encima del 4 %.