El Nikkei cae más de un 3 % en la apertura lastrado por la guerra en Irán

Transcurridos los primeros veinte minutos de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdía un 3,15 %, o 2.128,16 puntos, hasta ubicarse en 65.332,57 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cedía un 2,75 %, o 113,65 puntos, hasta los 4.026,57 enteros.

La tendencia a la baja del parqué tokiota tiene lugar en medio del temor del mercado a un posible aumento de la inflación, después de que terminara el plazo establecido entre Teherán y Washington para negociar la paz, en unas negociaciones que siguen estancadas.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA, se hundía por encima del 5 %. La empresa Fujikura, que fabrica cables para centros de datos, se desplomaba un 7,6 %.

Las empresas del sector de los semiconductores Disco y Advantest se dejaban un 5 % y un 3,7 %, respectivamente.

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En el sector del automóvil, el principal fabricante japonés, Toyota, perdía un 1,21 %, y sus rivales Honda y Nissan cedían un 0,7 % y un 2,1 %, respectivamente.