El primer ministro luso alerta de que quedan "semanas de gran complejidad" de incendios

En declaraciones a la prensa tras visitar la sede de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) en Lisboa, Montenegro detalló que hasta el momento la superficie quemada es aproximadamente cuatro veces menor que la del año pasado.

"Pero esto no es motivo de satisfacción, ya que el riesgo va a continuar y no queremos dar a entender que nos lo tomamos a la ligera", continuó el primer ministro, quien también alerto de que se han intensificado los incendios nocturnos y los fuegos que se producen simultáneamente y muy cerca unos de otros.

Por último, Montenegro pidió a la población evitar comportamientos negligentes que puedan incrementar el riesgo de ignición.

Este martes hay ocho incendios que preocupan a las autoridades portuguesas y que reúnen a casi 1.500 bomberos, once medios aéreos y centenares de vehículos terrestres.

El fuego que más operativos combaten es el de Torre de Moncorvo, en la zona del Duero, donde hay desplegados 436 bomberos junto a 144 medios terrestres y cuatro aéreos.