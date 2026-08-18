Familia de mayor grupo financiero colombiano dona 64 millones de dólares por el terremoto

"Don Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, han decidido donar 200.000 millones de pesos para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país", escribió el mandatario en X.

La familia Sarmiento es propietaria del Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país, y entre sus activos figuran el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco Popular y AV Villas, así como participaciones en empresas concesionarias y en la Casa Editorial El Tiempo, uno de los principales grupos de medios de Colombia.

La donación se suma a los aportes anunciados en los últimos días por otros empresarios colombianos como la familia Gilinski que comprometió 150.000 millones de pesos (unos 48 millones de dólares) y el fundador y director ejecutivo de Nubank, David Vélez, que anunció una contribución por 100.000 millones de pesos (unos 32 millones de dólares).

Entretanto, la familia Santo Domingo anunció otra donación de 100.000 millones de pesos (unos 32 millones de dólares) para apoyar las labores de atención y reconstrucción tras el terremoto.

De la Espriella estimó en 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares) el costo de la reconstrucción, y anunció en su primera alocución televisada subsidios de vivienda y alivios económicos para los damnificados, para lo cual declaró la emergencia económica.

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El mandatario colombiano aseguró que la reconstrucción "va a exigir recursos" y será "dura", pero dijo confiar en la capacidad de los colombianos para superar la tragedia.

"Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia" agrega el mensaje de hoy del presidente donde anunció la donación de la familia Sarmiento.

Según el más reciente informe el Instituto de Medicina Legal, la entidad encargada de la identificación de las víctimas, ya son 312 las personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el selvático departamento del Chocó.

Sin embargo, De la Espriella dijo anoche en su alocución que la cifra de fallecidos se mantiene en 289 personas.