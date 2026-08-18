Francia expulsará a dos diplomáticos iraníes en respuesta a agresión a franceses en julio

"Dos diplomáticos franceses fueron agredidos escandalosa y deliberadamente el pasado 19 de julio. Había anunciado que este acto intolerable tendría consecuencias. Ya está hecho. Dos diplomáticos iraníes en Francia serán expulsados en los próximos días", aseguró Barrot, en un mensaje en X.

Paralelamente, el Ministerio de Exteriores francés emitió un comunicado en el que afirma que "la decisión ya ha sido notificada al embajador de la República Islámica de Irán, quien ha sido convocado hoy al Quai d’Orsay" (sede del ministerio de Exteriores de Francia).

El conflicto diplomático entre París y Teherán comenzó en julio, cuando Francia denunció que dos de sus representantes había sido retenidos durante varias horas e interrogados, periodo en el que llegaron a ser agredidos.

Esta acusación, negada por Irán, llevó al Gobierno galo a convocar al encargado de negocios de Irán en París para expresar la "más firme condena" de Francia a lo que calificó de una agresión "premeditada y deliberada".

De acuerdo con la versión del país europeo, las autoridades iraníes, "en lugar de esclarecer esta agresión premeditada y deliberada y castigar a sus autores", han optado por "proferir acusaciones totalmente falsas contra nuestros agentes y fabricar desde cero un caso de injerencia para justificar sus actuaciones".

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El pasado sábado, el Ministerio de Inteligencia de Irán acusó a estos dos diplomáticos franceses de participar en una operación de "infiltración e injerencia" y advirtió al Gobierno de Francia de que deberá responder por las actividades de sus representantes en el país.

París sostiene que los dos empleados de la embajada en Teherán dirigen los programas franceses de apoyo a la sociedad civil iraní, en particular a artistas y científicos.