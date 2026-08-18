Hallan cuerpos de dos jóvenes en bolsas en Guatemala, sumando 90 casos similares en 2026

Socorristas de los Bomberos Voluntarios informaron sobre el hallazgo de las víctimas en la vía pública del sur de la ciudad, tras acudir a una alerta de los vecinos e inspeccionar el área junto a la Policía Nacional Civil (PNC).

Familiares identificaron a los fallecidos, de 19 y 18 años, quienes se encontraban desaparecidos tras ser secuestrados el lunes en unas canchas de fútbol cercanas, según medios locales.

Datos oficiales de las fuerzas de seguridad contabilizan más de 90 hallazgos de cuerpos abandonados en bolsas, sábanas o maleteros de vehículos en lo que va de 2026, una cifra que supera ampliamente los 39 casos registrados durante todo 2025.

Semanas atrás, el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, dijo que las autoridades guatemaltecas reestructurarían sus estrategias de seguridad debido a un aumento en la violencia, después de que durante un fin de semana se registraran dos matanzas que dejaron al menos 11 muertos.

De acuerdo con expertos en el tema, la violencia en Guatemala se origina por las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común.

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Las cifras oficiales indican que entre enero y junio pasados se registraron 1.437 asesinatos, un 10 % menos que los 1.600 contabilizados en el mismo período de 2025. A este balance se suman otras 312 muertes violentas registradas durante julio.