Ingreso al Camino Inca de Machu Picchu queda suspendido por las intensas lluvias en Perú

Los deslizamientos de tierra, crecida de ríos, inundación de campamentos, colapso de servicios higiénicos y erosión de suelos se produjo en los sectores de Llulluchapampa, Ayapata, Pagaymayu Alto, Soqtacocha, Yuncachimpa, Qonchamarka, Wayllabamba, Pawkarcancha, Cusichaka, Phuyupatamarka y Wiñaywayna, según detalló la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

"El personal de vigilancia y conservación de la Red de Caminos Inca realiza un monitoreo permanente de estos sectores, a fin de identificar oportunamente cualquier situación de riesgo y adoptar las medidas necesarias", declaró el responsable de Conservación de la Red de Caminos Inca, Francisco Huarcaya.

En ese sentido, la DDC Cusco dispuso el retorno de los visitantes que ingresaron este martes al Camino Inca y la suspensión de nuevos ingresos, ante los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) de la presencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha golpeado especialmente el sur peruano.

Para el retorno de los visitantes se evalúan rutas alternas por el sector del kilómetro 104, en la localidad de Chachabamba, y del kilómetro 106, en Choquesuysuy, las mismas que están sujetas a la evaluación de las condiciones meteorológicas y de seguridad hasta el sábado 22 de agosto.

En el caso de persistir las condiciones climáticas adversas, se procederá con los trámites para la reprogramación de las visitas y/o la devolución de los costos de ingreso, indicó el ministerio peruano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señaló, en otro comunicado, que la Red de Protección al Turista se encuentra monitoreando de manera permanente, en coordinación con las instituciones competentes, las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad de los viajeros nacionales y extranjeros.

Recomendó a los visitantes y operadores turísticos informarse a través del servicio gratuito de Información y Asistencia al Turista – IPerú, respetar las disposiciones de seguridad y seguir las indicaciones de las autoridades.

La normativa aprobada por las autoridades en los últimos años estableció un límite máximo de 4.500 visitantes por día en Machu Picchu en temporada baja o regular, y de 5.600 visitantes por día para temporada alta.

Sin embargo, un estudio de la Contraloría General de Perú que reveló que Machu Picchu sufrió una sobrecarga de 91.836 personas entre 2024 y 2025 por el ingreso no contabilizado de miles de personas y que en determinadas fechas se superó el aforo permitido.

Por esa razón, el Ejecutivo anunció el lunes que la ciudadela inca de Machu Picchu tendrá un nuevo Estudio de Capacidad de Carga y Límite de Cambio Aceptable para que las autoridades locales puedan tomar decisiones con base técnica sobre su gestión, el flujo de visitantes y la conservación del patrimonio arqueológico.