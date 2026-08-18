La expareja de argentino Fernando Cerimedo denuncia que la Policía de Bolivia "lo encubre"

Beller, que en la víspera resultó herida tras recibir tres disparos de arma de fuego en la región oriental de Santa Cruz por parte de dos sicarios, pidió que la investigación no sea declarada en reserva.

"No quiero que el caso sea declarado en reserva, tengo derecho de conocer las investigaciones. La Policía lo va a encubrir, miren cómo lo condecoraban", escribió Beller en sus redes sociales y acompañó su publicación con una fotografía de una plaqueta de una condecoración de la Policía Boliviana que lleva el nombre de Cerimedo.

Cerimedo, exasesor del partido del presidente argentino Javier Milei e identificado por los medios locales como asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, fue arrestado en las últimas horas cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz, dentro de la investigación por el ataque armado contra Beller.

La abogada y activista política, por su parte, publicó capturas de pantalla de algunas supuestas conversaciones que tuvo con Cerimedo y que muestran lesiones en su cuerpo ocasionadas, según dijo, por el argentino.

"Les dejo pruebas del anterior intento de feminicidio que el Gobierno tapó. Saquen captura porque él (refiriéndose a Cerimedo) tiene bots que tumban páginas", escribió.

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Beller, en entrevista con el canal privado DTV desde la clínica donde está ingresada, acusó a Cerimedo de enviar "a los sicarios” a matarla y expresó su temor de que la quieran "rematar" en el hospital.

La abogada pidió además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dé protección porque, según dijo, "el Gobierno es el principal interesado en callarme".

Beller que ha tenido vínculos con la izquierda y la derecha de Bolivia, fue atacada a tiros el lunes en la noche por dos desconocidos vestidos como repartidores de comida a domicilio cuando se encontraba en las puertas de un hotel en Santa Cruz.

También reconoció que mantenía una relación sentimental con Cerimedo y que por esa cercanía se enteró de supuestos hechos de corrupción del Gobierno de Paz, de los que aseguró tener prueba, y acusó al argentino de al menos dos infidelidades y de dos supuestos intentos de feminicidio.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, se solidarizó con la activista y pidió "una investigación seria y profunda" del suceso, al asegurar que "en Bolivia nadie está por encima de la ley".

El argentino es reconocido como un especialista en campañas a través de redes sociales y fue parte activa de la estrategia de comunicación que llevó a Milei a la Presidencia argentina en 2023.

Cerimedo fundó en 2021 La Derecha Diario en Argentina, un portal digital de ultraderecha que en la actualidad es uno de los más citados por Milei y publica datos e informaciones favorables al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

El ultraderechista español Javier Negre es hoy día propietario de La Derecha Diario, según anuncia él mismo en su perfil de X, tras haber comprado las acciones a Cerimedo.