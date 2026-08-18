La red eléctrica de Bahamas necesita millonaria inversión para evitar actuales apagones

"Es el desafío de infraestructura más difícil que nuestro país ha enfrentado en 50 años de independencia", aseguró el jefe de Gobierno, destacando que cuentan con un plan integral a nivel nacional para modernizar la generación, el almacenamiento y la distribución de electricidad.

Davis afirmó en declaraciones publicadas por los medios locales que parte del equipo y el cableado se instalaron antes de la independencia del país, en 1973, y que gran parte tiene más de una generación.

"Los ingenieros nos dijeron que necesitábamos 500 millones de dólares en mejoras cruciales para evitar un colapso total de nuestra infraestructura eléctrica", dijo el primer ministro, explicando que BLP opera 29 centrales eléctricas en 17 islas con equipos de diferentes fabricantes.

Al respecto, detalló que algunos motores son tan antiguos que ya nadie fabrica las piezas para repararlos y que más del 60 % de los equipos de generación en Nueva Providencia, la isla más poblada de Bahamas, necesitan ser reemplazados.

Nueva Providencia ha sufrido este mes varios cortes de luz debido a que BLP indicó que no contaba con la capacidad suficiente para atender la elevada demanda.

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A la inversión necesaria para mejorar la red, se suma que BLP arrastra una deuda de más de 500 millones de dólares y otros 100 millones en obligaciones de pensiones sin financiación.

"El sistema que heredamos no estaba diseñado para el país en el que nos hemos convertido", denunció Davis, quien citó el aumento de las temperaturas, los huracanes más violentos y destructivos y el rápido crecimiento de la economía del archipiélago.

La ola de calor global debido al fenómeno El Niño ha provocado asimismo que la demanda sobre el sistema haya superado dos veces esta temporada el pico anterior registrado en Bahamas.

Además de los cortes de luz puntuales y localizados, Bahamas sufrió el pasado 30 de julio un apagón generalizado, causado por una falla en un cable subterráneo y una explosión en la central eléctrica de Blue Hill.