Municipalidad de Lima envía unidades móviles de atención médica para afectados por lluvias

Las unidades móviles del Hospital de la Solidaridad ofrecen más de 40 especialidades médicas, con atención las 24 horas del día, para las familias que hayan resultado afectadas en su salud por la emergencia climática, indicó la municipalidad en su cuenta de la red social X.

La medida adoptada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se hizo en coordinación con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, tras una visita realizada el lunes a las zonas afectadas de Villa El Salvador, que sufrieron el colapso del desagüe por una inundación generada por las lluvias.

Los afectados tendrán acceso a los servicios de pediatría, ecografía, dermatología, otorrinolaringología, odontología y medicina general, entre otros.

Además, los Hospitales de la Solidaridad, coordinados por la municipalidad, de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo estarán operativos las 24 horas del día como parte de las acciones de respuesta que impulsa el municipio frente a la emergencia, indicó una nota de prensa.

La costa de Perú ha soportado en los últimos días lluvias que superaron máximos históricos por la presencia del fenómeno climático de El Niño Costero y una Depresión Aislada en Niveles Alto (DANA) denominada 'Aníbal', según informó este martes el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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El organismo señaló en un comunicado que la presencia de la DANA ha favorecido las "lluvias extraordinarias" en sectores de la costa central y sur del país, con registros que superaron valores históricos en diversas estaciones meteorológicas.

En el caso de Lima, la estación de Villa María del Triunfo registró un acumulado de 8,6 milímetros, "un valor sin precedente para esta estación", mientras que la estación de Lomas de Lachay alcanzó 15,8 milímetros, por encima de su récord anterior de 11,8 milímetros, registrado el 15 de enero de 1970.

Una inusual lluvia, que se desató con características "intensas y persistentes" en distritos del sur de Lima, dejó durante la noche de este domingo al menos 298 personas, 62 viviendas, tres escuelas y un mercado afectados por inundaciones, el colapso de alcantarillas y el corte de la energía eléctrica por razones de seguridad.

Las autoridades de Perú elevaron el pasado viernes de "fuerte" a "fuerte y extraordinario" su pronóstico sobre la intensidad que tendrá el fenómeno de El Niño Costero en el país, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.