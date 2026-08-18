Navantia UK moderniza las grúas Sansón y Goliat de los astilleros del Titanic

Según la empresa, los ingenieros revisarán los motores de las icónicas grúas amarillas, conocidas como Sansón y Goliat, sustituirán sus cables de alimentación eléctrica y realizarán reparaciones estructurales.

Navantia UK señaló en un comunicado que los trabajos ya han comenzado en Goliat, la más antigua de las dos, construida en 1969 y que se eleva a hasta una altura de 96 metros en el puerto de la capital de la provincia británica de Irlanda del Norte.

Una vez finalizada su renovación le tocará el turno a Sansón, la grúa más cercana al mar, que fue instalada en 1974 y tiene una altura de 106 metros.

Cada grúa tiene capacidad para levantar 840 toneladas, el equivalente a cuatro aviones Boeing 747, destacó la filial del grupo público español de construcción naval Navantia, propietaria de estos históricos astilleros desde 2025.

El proyecto de modernización forma parte de una recapitalización de 98,5 millones de libras (115 millones de euros) de H&W, destinada a preparar el astillero para proyectos de construcción naval tanto militares como comerciales.

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El director de general de H&W, Carlos López Carregado, describió hoy a Sansón y Goliat como "símbolos" de Belfast y prometió que serán tratadas "con el máximo respeto".

"Sabemos que la ciudad está orgullosa de ellas, y este importante proyecto de mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico y estructural las devolverá a su mejor estado", aseguró el directivo.

López Carregado explicó que la sustitución de piezas y la actualización de su tecnología concluirá con pruebas diseñadas para comprobar que pueden levantar cargas a plena capacidad.

"Necesitarán toda su potencia para levantar los bloques de los buques de apoyo logístico de la flota y de los futuros barcos que esperamos construir en Belfast", agregó.

Navantia UK ya avanzó el pasado mes de enero que ha comenzado a construir el primero de los tres buques de apoyo logístico (Fleet Solid Support, FSS) para portaaviones que irán destinados al Ministerio de Defensa británico.

Los tres buques FSS serán operados por personal de la Real Flota Auxiliar (RFA) y su misión será ofrecer apoyo (facilitar municiones, repuestos, alimentos y otros suministros esenciales) al Grupo del Portaaviones de la Marina Real británica, la Royal Navy, en alta mar.

En el programa FSS participan los astilleros de Navantia UK en Appledore (suroeste de Inglaterra) y Harland & Wolff en colaboración los astilleros de Navantia en España (fundamentalmente Puerto Real, en Cádiz, con apoyo de Ría de Ferrol, A Coruña).