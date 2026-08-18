Paraguay ve necesidad de buscar alternativas ante desacuerdo en cuotas de exportación a UE

El planteamiento fue formulado por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, durante una reunión con gremios del sector privado en la que se abordó el proceso de la distribución y administración de las cuotas previstas en el acuerdo de asociación firmado entre ambos bloques, detalló la Cancillería en un comunicado.

Durante el encuentro, según la nota, se reiteró que Paraguay defiende una distribución equitativa del 25 % de las cuotas entre los miembros del Mercosur.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países que en 1991 fundaron el Mercosur, "no han alcanzado un acuerdo respecto de la metodología para la distribución de las cuotas" de exportación, señaló la Cancillería.

En julio pasado, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió a sus socios del Mercosur mayor flexibilidad para permitir una "participación equitativa" en las cuotas de exportación.

Peña dijo entonces que "cada contenedor que sale del Paraguay -un país mediterráneo- carga con cientos de kilómetros y un sobrecosto que ningún otro país paga", una "asimetría" que, afirmó, debería ser reconocida en el reparto de los cupos de exportación.

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Ya el 30 de junio pasado, durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, en la que Asunción traspasó la presidencia rotatoria del bloque a Montevideo, el gobernante había defendido la posición de su país.

En enero pasado, el Mercosur firmó con la UE un acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global. Desde el pasado 1 de mayo, el tratado comercial entró en vigor de manera provisional.