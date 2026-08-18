Rusia recibe a embajadora panameña tras denuncias de reclutamientos para guerra en Ucrania

Según informó Exteriores en una nota oficial en su página web, "se abordaron diversos temas bilaterales de actualidad".

Además, añadió la cartera, "se definieron las direcciones de trabajo para intensificar el diálogo político, incluso a nivel de ministros de Exteriores, y consultas sobre asuntos de interés mutuo".

Aunque la escueta nota no ofreció más detalles, Panamá anunció la semana pasada que mantiene contactos con Rusia para repatriar a los panameños que combaten en las filas del ejército ruso contra Ucrania y que sumarían alrededor de 20.

Según informó el pasado miércoles el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, unos 30 panameños, 20 del bando ruso y 10 del ucraniano, están implicados en la guerra.

Las autoridades panameñas han informado de la muerte de al menos un panameño en el conflicto, mientras que la Fiscalía de Panamá ha abierto investigaciones para determinar la forma en que estas personas terminaron en la guerra, pues hay denuncias de que un número no precisado lo hizo bajo engaño.

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El canciller panameño exhortó a sus compatriotas a verificar cualquier oferta para viajar a Rusia o Ucrania y consultar previamente con las autoridades panameñas.

"Realmente pienso que muchos de los panameños, quizás no todos, han sido engañados con respecto al propósito de su viaje a Rusia. Por terceros, no por gobiernos", afirmó Martínez-Acha.

Un ciudadano panameño de 70 años permanece detenido desde el pasado 30 de julio acusado de reclutar jóvenes para la guerra de Rusia contra Ucrania.

El hombre, que dijo ser solo un taxista encargado de llevar gente al aeropuerto y que los reclutadores están en Rusia, fue capturado en el principal aeropuerto de Panamá, donde dos jóvenes, señalados por las autoridades como víctimas, fueron rescatados.