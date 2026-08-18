Seúl confirma recorte de los ejercicios militares conjuntos en curso tras orden de Trump

"Corea del Sur y Estados Unidos han acordado, a propuesta de la parte estadounidense, ajustar parcialmente la duración y la escala de los ejercicios, entre otros aspectos", dijo el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano, sobre los ejercicios anuales Ulchi Freedom Shield (UFS), iniciados el lunes.

El JCS precisó que los ejercicios, inicialmente previstos hasta el 27 de agosto, concluirán el día 21 y que también se reducirán parcialmente algunas maniobras combinadas sobre el terreno, cuyos detalles continúan negociando ambos aliados.

El presidente estadounidense pidió horas antes del comienzo del UFS, uno de los dos ejercicios anuales más importantes entre Seúl y Washington, una reducción "sustancial" del ejercicio, que, según él, envía un mensaje inadecuado a Pionyang, que consideró que ha sido "respetuoso" durante su Gobierno.

El mandatario afirmó posteriormente que el líder norcoreano, Kim Jong-un ya había respondido a sus comunicaciones para reanudar el diálogo y que los intercambios eran "muy positivos", aunque no ofreció detalles.

Durante su primer mandato, Trump suspendió y reestructuró ejercicios militares clave para facilitar el diálogo con Pionyang, aunque esas decisiones se adoptaron antes de su celebración y no cuando estaban en curso.

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Trump y Kim celebraron tres encuentros durante el primer mandato del republicano: en Singapur en 2018, y en Hanói, Vietnam, y la Zona Desmilitarizada entre las dos Coreas en 2019.

Al abordar la decisión del recorte, el presidente estadounidense también dijo que su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, había rechazado una petición estadounidense para sumarse a la "desnuclearización" de Irán.

Corea del Norte, por su parte, denunció este miércoles el ejercicio UFS calificándolo de un ensayo de "agresión", como lo hace usualmente, y advirtió de implementar "medidas de autodefensa", según un informe de su medio estatal KCNA.