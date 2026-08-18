Tribunal alemán condena a ucraniano por haber espiado para Rusia con fines de sabotaje

La Audiencia Territorial de Stuttgart, en el suroeste alemán, informó en un comunicado de que otros dos ucranianos acusados de los cargos de conspiración para cometer un incendio grave, entre otros delitos, fueron absueltos.

En el caso del condenado, de 30 años y extraditado desde Suiza, el tribunal determinó en su sentencia que participó deliberadamente en la localización de posibles objetivos de sabotaje para una entidad estatal rusa.

Según la sentencia, por encargo de un conocido procedente de la ocupada ciudad ucraniana de Mariúpol, en el este de Ucrania, organizó el envío de los dispositivos GPS que proporcionaban datos de ubicación durante el transporte desde Alemania hasta Ucrania.

Para ello involucró a los otros dos acusados y entregó los dispositivos GPS a uno de ellos, de 22 años, en Constanza, quien, a su vez, los envió a Colonia. Desde allí, el tercer acusado, de 25 años, los envió a Ucrania.

El envío se realizó a través de un servicio de mensajería ucraniano y había sido organizado por una entidad estatal rusa.

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El tribunal determinó que los clientes rusos pretendían utilizar la operación para investigar posibles oportunidades de llevar a cabo actos de sabotaje, con el propósito de obstaculizar este tipo de transportes y la infraestructura asociada, también en Alemania.

Sin embargo, no se pudo demostrar que ya existiera un plan previamente establecido y concretado para enviar posteriormente desde Alemania a Ucrania paquetes que contuvieran artefactos incendiarios.

Tampoco las pruebas demostraron que los acusados estuvieran involucrados o informados de un plan de ese tipo, ni que estuvieran preparados para llevar a cabo tales actos de sabotaje.

La pena de prisión impuesta se considera ya cumplida íntegramente debido al tiempo que el ucraniano de 30 años pasó detenido durante el procedimiento de extradición y posteriormente en prisión preventiva.