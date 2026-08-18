Un censor ruso pide cancelar los conciertos de Kanye West en octubre en Rusia

"¿Acaso creen que basta con firmar el contrato, transferir el dinero y listo? No, amigos, no permitiremos que este individuo gane millones en nuestro país", escribió Borodin.

Agregó que West tiene una reputación nefasta "incluso en Occidente" y "publica declaraciones antisemitas escandalosas". Además, "su esposa anda constantemente sin ropa", lo que contradice las normas de la decencia.

Los planes de West para ofrecer dos conciertos en San Petersburgo el 10 y 11 de octubre se anunciaron este lunes, y en pocas horas, casi todas las entradas se agotaron.

También se duplicaron las reservas en los hoteles de la antigua capital zarista.

West visitó Moscú en 2024 para asistir al cumpleaños de un diseñador ruso con el que trabajó en el pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paralelamente, comenzaron a circular rumores sobre un concierto del famoso artista en el estadio Luzhnikí de Moscú, un evento que nunca llegó a producirse.

Hace dos días, el rapero dio un concierto en Kazajistán, su primera gran actuación en Asia Central en el marco de la gira mundial, no exenta de polémica, que ya le ha llevado a varios países, incluida España.

El principal motivo de polémica de esta gira llegó por las declaraciones antisemitas previas del artista, con apología del nazismo e imágenes de esvásticas en sus redes sociales en 2022, además de la venta de una camiseta con una esvástica en su tienda oficial en 2025.

En enero de 2026, el músico publicó en The Wall Street Journal un largo escrito de disculpa titulado 'A quienes he herido', en el que pidió perdón tanto a la comunidad judía como afroamericana, y alegó que su comportamiento se debía a problemas psicológicos, concretamente a un episodio maníaco severo, agravado por un trastorno bipolar.