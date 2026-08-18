Xi y Noboa abogan por ampliar la cooperación en energía, minería y comercio

Xi planteó reforzar la coordinación de las estrategias de desarrollo y desarrollar proyectos conjuntos en energía, minerales, infraestructuras y finanzas, según publicó la agencia oficial de noticias Xinhua tras el encuentro.

El mandatario chino propuso asimismo explorar la cooperación en ámbitos como la economía digital, el desarrollo verde, las nuevas energías y la inteligencia artificial, además de seguir aprovechando el tratado de libre comercio (TLC) bilateral para que sus beneficios alcancen a "más empresas y consumidores".

Por su parte, Noboa aseguró que Ecuador concede "gran importancia" a la cooperación con China y expresó su voluntad de reforzarla en economía y comercio, finanzas, minerales, energías renovables, ciencia y tecnología y cultura, de acuerdo con la versión china del encuentro.

El presidente ecuatoriano manifestó además su intención de "ampliar las exportaciones a China" y dio la bienvenida a una mayor presencia de empresas chinas para invertir y desarrollar negocios en el país latinoamericano.

Las declaraciones coinciden con las prioridades adelantadas por Quito para la visita, entre las que figuraban atraer inversiones chinas en energía y minería y reforzar las ventas ecuatorianas al mercado asiático.

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China restituyó recientemente la habilitación a ocho exportadores ecuatorianos de camarón que se encontraban suspendidos desde finales de 2025 y comienzos de este año, aunque otros seis establecimientos continúan afectados por las restricciones.

Xi afirmó además que los avances registrados en las relaciones económicas son tanto resultado de los beneficios del TLC, en vigor desde mayo de 2024, como una muestra del "potencial del enorme mercado chino".

Tras las conversaciones, ambos mandatarios presenciaron la firma de varios documentos de cooperación en ámbitos como las industrias verdes, la cooperación económica y comercial, la economía digital y el bienestar social, sin que Xinhua ofreciera por el momento más detalles sobre su contenido.

En el plano político, Xi defendió que el derecho de los países de América Latina y el Caribe a "elegir de forma independiente a sus socios de cooperación" no debe ser objeto de interferencias y sostuvo que la región debe preservar su condición de "zona de paz", en medio de la creciente competencia entre Pekín y Washington por ampliar su influencia en Latinoamérica.

Noboa, por su parte, expresó su respeto por la posición de Pekín sobre Taiwán y su apoyo a China en la defensa de su soberanía e integridad territorial, según Xinhua.

China y Ecuador conmemoran este año el décimo aniversario del establecimiento de su asociación estratégica integral.