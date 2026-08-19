Argelia detiene a 49 narcotraficantes e incauta 43,5 kilos de cocaína

Según la cartera de Estado, en el período computado -del 12 al 18 de agosto- fue desmantelada una "gran banda dedicada a traficar con drogas" que "delinquía a nivel internacional", con Argelia como base de operaciones, donde también se decomisaron 440 kilos de cannabis procesado.

El Ministerio de la Defensa Nacional, que aseguró que el cannabis incautado estaba preparado para "el contrabando a través de la frontera con Marruecos", explicó que también fueron decomisados casi dos millones de pastillas alucinógenas.

El pasado junio, el Ejército argelino incineró casi 18.000 kilos de drogas de distinta pureza -entre ellas 1.000 kilos de cocaína y heroína-, con un valor estimado de cerca de 50.500 millones de dinares argelinos (333,28 millones de euros).

Para el combate del consumo de drogas, en particular en los entornos escolares, el país magrebí adoptó en julio de 2025 una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos.

Por otra parte, en el recuento semanal de sus operaciones, la institución explicó que fueron detenidas más de 300 personas dedicadas a "operaciones ilegales de minería de oro", a las que se les incautaron 29 vehículos, 112 generadores y 97 martillos neumáticos.

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La fuente aseguró que, en el momento de las detenciones, los sujetos tenían en su poder "minerales y piedras de oro en bruto", aunque no determinó las cantidades decomisadas ni otros detalles.

Además, según el informe recopilatorio, la guardia costera de Argelia "frustró varios intentos de migración ilegal en las costas del país" y rescató a 223 personas a bordo de embarcaciones "improvisadas", sin detallar sus nacionalidades ni a qué país se dirigían.