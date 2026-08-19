Autoridad electoral mexicana aprueba presupuesto de 1.841 millones para elecciones de 2027

Además acordó el financiamiento público destinado a partidos políticos nacionales y candidaturas independientes para el próximo proceso electoral federal.

En un comunicado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), precisó las cifras y explicó que ese anteproyecto se remitirá a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

Apenas el pasado 5 de agosto, Sheinbaum, en su conferencia matutina diaria, calificó de "exagerado" el anteproyecto de presupuesto que presentó la Comisión Temporal de Presupuesto del INE para 2027, el cual en ese momento contemplaba 36.119 millones de pesos 2.116 millones de dólares, un aumento de uno 15.000 millones de pesos (878 millones de dólares) respecto al costo de la elección de 2024.

En el caso del financiamiento público federal de las fuerzas políticas nacionales y de las candidaturas independientes para el ejercicio 2027, es INE dijo este martes que el presupuesto es de 10.842 millones de pesos (unos 635 millones de dólares).

Lo anterior, recordó el INE se fundamenta en la fórmula establecida en el Artículo 41 de la Constitución, que garantiza a los partidos políticos nacionales los elementos para llevar a cabo sus actividades, y el cual también señala las reglas del financiamiento para las campañas electorales, "debiendo asegurar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado".

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Mientras que el presupuesto para la consulta popular y la revocación de mandato, el INE aprobó el presupuesto precautorio para la "eventual organización" de ambos ejercicios durante el 2027 por un monto 4.736 millones (277 millones de dólares)

El órgano electoral indicó que el presupuesto "considera actividades como la verificación de los apoyos ciudadanos, capacitación electoral, integración y ubicación de casillas, producción y distribución de materiales, difusión, desarrollo de la jornada, así como el escrutinio y cómputo de resultados".

Por otra parte, el INE adelantó que el 10 de septiembre dará inicio el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, el cual culminará el 6 de junio del próximo año, cuando se celebre la jornada electoral para elegir la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas estatales y miles de cargos locales.