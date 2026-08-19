Bélgica suma un nuevo príncipe tras el reconocimiento legal del hijo de Lorenzo

La existencia de Clément salió a la luz en septiembre de 2025, cuando el propio príncipe Lorenzo -hijo del antiguo rey Alberto II- confirmó que había tenido un hijo antes de casarse con la princesa Clara.

La revelación llegó el mismo día en que Clément, en un documental de la televisión flamenca, habló públicamente por primera vez sobre la identidad de su padre, poniendo fin a años de secreto.

Clément pasa a ser heredero de Lorenzo en igualdad de condiciones con los tres hijos que el príncipe tuvo con la princesa Clara: Louise, Nicolás y Aymeric.

El caso recuerda al de Delphine Boël -ahora Delfina de Sajonia-Coburgo-, que tras años de batalla judicial logró en 2020 ser reconocida como hija de Alberto II y obtuvo el título de princesa.

El título no conlleva función oficial ni rango protocolario ni da derecho a dotación económica, el mismo trato que ha recibido históricamente su tía Delphine. Su acceso al trono queda además descartado, ya que no forma parte de la línea sucesoria de la dinastía.

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Vandenkerckhove, de 26 años, trabaja actualmente en la cocina de un restaurante y vive en Aalter, entre Gante y Brujas, según una entrevista reciente con el diario "Het Nieuwsblad".

El reconocimiento también le da derecho a usar el apellido dinástico de Sajonia-Coburgo, aunque el propio Clément ha dicho que prefiere mantener el apellido de su madre, Vandenkerckhove, y que, si acepta algo de la familia real, lo haría como nombre compuesto con "de Bélgica".