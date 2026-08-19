Brasil amplía medidas de protección a casos de violencia de género sin vínculo doméstico

Con esta resolución aprobada por unanimidad, que sentará jurisprudencia, las medidas preventivas contempladas en la Ley Maria da Penha contra la violencia de género podrán concederse frente a agresiones ocurridas fuera del ámbito familiar, siempre que la violencia esté motivada por el género de la víctima.

La Ley Maria da Penha de 2006 contempla diversas medidas de protección, como la expulsión del agresor del hogar, la prohibición de acercarse a la víctima, el uso de tobillera electrónica y la prisión preventiva.

Uno de los pilares de la decisión fue la necesidad de alinear la ley nacional con la Convención de Belém para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer, que fue incorporada a la legislación brasileña en 1996.

El alto tribunal remarcó que este tratado internacional no limita la violencia de género al ámbito doméstico, sino que exige proteger a las mujeres tanto en espacios privados como comunitarios.

El fallo tiene su origen en un caso del estado de Minas Gerais, donde un tribunal negó protección a una mujer que denunció amenazas por parte de un vecino, argumentando que la ley no aplicaba por la falta de una relación afectiva entre las partes.

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El ministro relator y presidente del Supremo, Luiz Edson Fachin, argumentó que la violencia de género trasciende el ámbito familiar y ocurre también en espacios comunitarios, profesionales e institucionales.

Durante la sesión, el máximo tribunal definió, además, que cualquier juez que reciba una solicitud de medida protectora debe analizarla si existe un riesgo inmediato para la integridad física o psicológica de la víctima, incluso si no tiene la competencia definitiva del caso, para luego derivarlo al juzgado correspondiente.

Y reafirmó que, en situaciones de extrema urgencia, los agentes y delegados de policía también pueden otorgar medidas protectoras.

Asimismo, a menos de dos meses de los comicios presidenciales y legislativos de octubre, la corte extendió hoy el alcance de la ley para combatir la violencia política de género contra las candidatas durante los procesos electorales.

Las solicitudes de protección en este ámbito serán tramitadas directamente ante la Justicia Electoral.

Esta decisión se enmarca en una crisis de violencia machista sin precedentes en el país, con 1.571 feminicidios en 2025, la cifra más alta de la serie histórica, según el último informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

En febrero pasado, los tres poderes adhirieron a un pacto nacional que prevé la "actuación coordinada y permanente" del Gobierno brasileño, el Congreso Nacional y el Poder Judicial en iniciativas para prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres.