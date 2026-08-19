China y Chile buscan profundizar sus lazos económicos y la cooperación tecnológica

Wang abogó por reforzar la coordinación de las estrategias de desarrollo, avanzar en los proyectos de cooperación existentes y explorar el potencial de campos como la IA y la economía digital, informó en un comunicado el Ministerio chino de Exteriores tras el encuentro.

Por su parte, Pérez Mackenna expresó el interés de Chile por ampliar la cooperación en innovación científica y tecnológica, inteligencia artificial y formación de capital humano, además de estrechar los vínculos entre las cadenas industriales de ambos países, de acuerdo con la versión china de la reunión.

El canciller chileno aseguró asimismo que su país "da la bienvenida a una mayor inversión china" y está dispuesto a continuar abriendo su mercado y proporcionar un entorno empresarial favorable a las compañías del gigante asiático.

Estas declaraciones coinciden con los objetivos anunciados por Santiago antes de la gira de Pérez Mackenna por China, Vietnam y Japón, centrada en atraer inversiones, ampliar la canasta exportadora chilena y buscar nuevas áreas de cooperación.

China es el principal socio comercial de Chile, con un intercambio bilateral que alcanzó los 67.105 millones de dólares en 2025, mientras que el país suramericano es uno de los pocos del mundo que mantiene un superávit comercial con el gigante asiático, superior a los 14.300 millones de dólares el año pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos países conmemoran además este año dos décadas de la entrada en vigor de su tratado de libre comercio y el décimo aniversario del establecimiento de su asociación estratégica integral.

En el plano político, Wang destacó que las relaciones bilaterales han trascendido históricamente las diferencias entre partidos, mientras Pérez Mackenna reafirmó la voluntad del nuevo Gobierno chileno de mantener y profundizar los vínculos con China.

Los dos ministros abordaron asimismo la cooperación de cara al denominado "Año de China" de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya cumbre de líderes se celebrará en noviembre en Shenzhen y a la que está previsto que asista el presidente chileno, José Antonio Kast.

Pérez Mackenna continuará posteriormente su gira por Vietnam y Japón, donde también mantendrá reuniones con autoridades y representantes económicos, mientras Wang viajará esta semana a Corea del Sur e Indonesia, donde participará, entre otros encuentros, en diálogos bilaterales sobre cooperación estratégica, política exterior y defensa.