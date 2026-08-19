Clases a distancia con fichas y emisiones de radio en zonas de riesgo por el ébola en RDC

"La vuelta al colegio tendrá lugar el 1 de septiembre, pero de manera diferente", declaró la ministra congoleña de Educación Nacional, Raïssa Malu, según recogen medios locales este miércoles.

La ministra explicó en una rueda de prensa a última hora del martes que, de las 138 subdivisiones educativas de las provincias afectadas por la epidemia, 40 están directamente impactadas por el brote y 18 de ellas han sido clasificadas como "de alto riesgo".

Así, el Gobierno ha establecido tres niveles: zonas verdes, naranjas y rojas.

En las verdes, donde no se han registrado casos de ébola, las clases se desarrollarán "con normalidad"; y, en las naranjas, afectadas por la enfermedad pero donde la situación "sigue bajo control", los cursos presenciales se mantendrán con un refuerzo de las medidas de prevención, "como la sensibilización, la higiene, el lavado de manos y la distribución de kits sanitarios", detalló Malu.

En cambio, las zonas rojas funcionarán con un sistema de enseñanza a distancia ya oficializado desde febrero de 2025.

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"Cuando hablo de enseñanza a distancia, no hay que entender enseñanza en línea o internet", precisó la ministra, al subrayar que se trata de un "dispositivo ligero, sin internet ni adquisición de equipos" por parte de las familias.

El sistema se basará pues en "hojas pedagógicas impresas sobre los conocimientos esenciales del programa escolar", que serán distribuidas a los alumnos, y emisiones educativas difundidas por radios locales.

Los padres podrán recoger esos materiales en las escuelas cada dos semanas, de acuerdo con un programa organizado por los propios centros.

"El objetivo es mantener al niño activo en casa, no desconectarlo de la escuela y centrarse en los conocimientos esenciales", explicó Malu, al confirmar que los menores que estudien a distancia "podrán continuar su trayectoria escolar y presentarse a las pruebas certificativas" estatales.

Mientras, las escuelas de las zonas de alto riesgo no cerrarán por completo, sino que permanecerán como "puntos de servicio y atención educativos", con presencia de profesores para dar seguimiento a los alumnos y mantener el vínculo con las familias.

Malu indicó que el plan se aplicará inicialmente durante cuatro semanas, antes de una evaluación conjunta con el Ministerio de Salud en función de la evolución de la epidemia.

Con 2.325 muertes registradas y 4.945 casos confirmados, según los últimos datos difundidos el pasado lunes por el Gobierno de la RDC, la actual epidemia de ébola es ya la segunda más letal de la historia y la peor registrada en territorio congoleño.

Supera así al brote que también afectó al este de la RDC entre 2018 y 2020, que resultó en 2.229 fallecidos y 3.481 contagios, si bien queda todavía lejos del peor de la historia, que provocó 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.