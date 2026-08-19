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19 de agosto de 2026 a la - 07:36

CPI considera que sanciones de EE.UU. son un “ataque flagrante” a su independencia

La sede de la Corte Penal Internacional en La Haya.
La sede de la Corte Penal Internacional en La Haya.174559+0000 JOHN THYS

La Corte Penal Internacional (CPI) arremetió este miércoles contra Estados Unidos por las sanciones adoptadas contra su presidenta, y consideró la medida un “ataque flagrante” a la independencia del tribunal.

Por ABC Color

El martes, Estados Unidos impuso sanciones a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y a un fiscal substituto de esa corte, como parte de la campaña de Washington contra lo que califica de organismo “corrupto y fatalmente politizado”.

“Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”, señaló el tribunal, con sede en La Haya, en un comunicado.

Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional.
Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional.

“Medidas de este tipo dirigidas contra jueces, fiscales y personal (...) socavan el Estado de derecho”, añadió la corte.

Lea más: Japón tilda de “muy lamentables” las sanciones de EEUU contra Akane, presidenta de la CPI

Las sanciones de Washington han sido interpretadas como una respuesta a las investigaciones de la CPI contra Israel, aliado de Estados Unidos.

En 2024, el tribunal emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la guerra en Gaza.

Las medidas adoptadas por Washington prohíben a los funcionarios sancionados entrar en Estados Unidos y realizar transacciones en el sistema financiero estadounidense.