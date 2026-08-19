Cuatro muertos y cinco heridos al impactar un dron ruso contra un minibús en Jersón

"Aproximadamente a las 08.50, los ocupantes rusos atacaron con un dron un minibús en el distrito Korabelni, en Jersón. Como consecuencia de este ataque terrorista, murieron cuatro personas. En estos momentos, los servicios competentes están identificando a las víctimas", indicó el jefe de la administración militar regional Oleksandr Prokudin, en un mensaje en Telegram.

"El cruel 'safari' ruso contra nuestra gente en Jersón ha traspasado hace tiempo cualquier cosa que una persona normal se pueda imaginar", denunció por su parte Zelenski en sus redes sociales, aludiendo a incidentes anteriores en los que drones rusos habían perseguido deliberadamente a civiles.

"Estaba absolutamente claro que el autobús era civil. Ésta es la realidad de la vida cotidiana en las regiones del frente de Ucrania", aseguró el líder ucraniano, y lamentó que los rusos "se han desmandado", mientras que los aliados de Ucrania vacilan a la hora de enviar más apoyo militar.

Pidió por ello más "presión sobre el agresor" y "apoyo a los que defienden la vida", al tiempo que expresó su agradecimiento a quienes siguen proporcionando paquetes de ayuda militar e imponiendo nuevas sanciones a Rusia.

En tanto, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó durante la pasada noche dos misiles balísticos Iskander-M, 65 vehículos no tripulados de ataque Shahed y Gerbera, munición Banderol y drones réplica Parodia desde las direcciones rusas de Kursk y Oriol, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

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Las Fuerzas de Defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 56 drones y dos municiones Banderol en el norte, el sur y el este del país.

Se registraron impactos en diez ubicaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en tres, indicó la Fuerza Aérea, que advertía que el ataque continuaba a la hora de la publicación del parte con la presencia de varios drones en el espacio aéreo ucraniano.