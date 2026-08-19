Cuatro muertos y cuatro heridos al impactar un dron ruso contra un minibús en Jersón

"Aproximadamente a las 08.50, los ocupantes rusos atacaron con un dron un minibús en el distrito Korabelni, en Jersón. Como consecuencia de este ataque terrorista, murieron cuatro personas. En estos momentos, los servicios competentes están identificando a las víctimas", indicó en un mensaje en Telegram.

Cuatro mujeres resultaron heridas y se encuentran ingresadas en un hospital, agregó.

En tanto, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó durante la pasada noche dos misiles balísticos Iskander-M, 65 vehículos no tripulados de ataque Shahed y Gerbera, munición Banderol y drones réplica Parodia desde las direcciones rusas de Kursk y Oriol, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Las Fuerzas de Defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 56 drones y dos municiones Banderol en el norte, el sur y el este del país.

Se registraron impactos en diez ubicaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en tres, indicó la Fuerza Aérea, que advertía que el ataque continuaba a la hora de la publicación del parte con la presencia de varios drones en el espacio aéreo ucraniano.