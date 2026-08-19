Cuba acusa a República Dominicana de "plegarse" a EEUU por expulsión de sus diplomáticos

"Las autoridades dominicanas no han sido capaces de presentar una sola razón que justifique tal decisión, porque no existe. Se ha puesto en evidencia, por tanto, que no han hecho más que plegarse a las presiones del gobierno estadounidense", afirmó la vicecanciller Josefina Vidal, durante un acto en la Cancillería de La Habana, reportado por la agencia estatal Prensa Latina.

Vidal señaló que el Gobierno dominicano conoce que los diplomáticos cubanos "siempre han actuado en estricto apego a las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y a las leyes y regulaciones de ese país".

Asimismo consideró que esa acción es parte de la escalada agresiva de Washington, que "en su empeño desesperado por intentar aislar a nuestro país, pretende anular la solidaridad con esta isla cercada, bloqueada y acosada, y dañar los vínculos de Cuba con los pueblos latinoamericanos y caribeños".

"Hay gobiernos que sucumben a los designios del imperio y renuncian a sus propios intereses nacionales", afirmó la viceministra.

Uno de los funcionarios expulsados, el vicecónsul Odin Ysla Hernández, calificó la decisión de "injustificada".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado jueves, la Cancillería dominicana informó en un comunicado que la medida adoptada "se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte".

Además expuso que el Gobierno dominicano "seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países".

Después de décadas de ruptura diplomática durante la época de la dictadura del militar dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), las relaciones entre Cuba y la República Dominicana se restablecieron formalmente en abril de 1996 bajo el primer gobierno del presidente dominicano Leonel Fernández.