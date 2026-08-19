Ecuador entrega 12 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para afectados por terremoto

La ayuda está compuesta por artículos de aseo personal, como jabón, toallas, cepillos y pasta de dientes; además de colchones, toldillos, mantas y tiendas de campaña, destinadas a ofrecer alojamiento provisional a las familias damnificadas.

La secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador, Carolina Lozano, llegó hasta la ciudad norteña de Tulcán, donde está el principal paso fronterizo entre ambos países, para entregar los insumos, que fueron recolectados en dos centros ubicados en Quito y Guayaquil, las ciudades más grandes, donde fueron procesados, clasificados y sometidos a los controles correspondientes antes de ser trasladados hasta la frontera en cinco camiones.

El cargamento fue recibido por autoridades colombianas en el Puente Internacional Rumichaca y será trasladado hasta Buenaventura, una de las zonas afectadas por el terremoto, en un recorrido de aproximadamente 18 horas.

"El sismo sobrepasó las capacidades de respuesta de Colombia y hoy los hermanos ecuatorianos nos están brindando un apoyo muy importante", señaló Gabriel Pérez, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres de Colombia.

El coronel Luis Erazo, comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 20 del Ejército colombiano, explicó que los cinco vehículos serán escoltados por las Fuerzas Armadas hasta las áreas necesitadas de Buenaventura para garantizar la seguridad del cargamento.

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Según Erazo, la ayuda llegará primero a unas bodegas donde permanecerá almacenada durante unas 24 horas antes de ser distribuida entre la población afectada.

"Esta es la forma correcta en que podemos convivir", añadió Pérez en relación a la solidaridad que están recibiendo del territorio vecino, donde, dijo, habitan "las mismas personas separadas por una frontera".

El funcionario colombiano señaló también que se ha analizado la posibilidad de realizar simulacros binacionales, especialmente frente al riesgo volcánico, debido a que ambos países comparten una extensa zona fronteriza que está expuesta a este tipo de emergencias.

"Tenemos tsunamis, volcanes, hablamos el mismo idioma y esta es la mejor forma de demostrarnos el cariño", continuó Pérez.

El terremoto ha dejado en Colombia 314 fallecidos, 262 desaparecidos y 4.437 heridos, mientras que 364 personas han sido rescatadas, según los últimos datos oficiales.

Además de la ayuda humanitaria, Ecuador envió a 31 rescatistas y cinco ingenieros especializados en evaluación de estructuras afectadas.