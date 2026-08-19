Ecuador y China buscan ampliar la relación económica, comercial y las inversiones

En el marco de la reunión, Noboa planteó avanzar hacia una implementación plena de un acuerdo que permita generar más empleo, atraer inversiones y ampliar la presencia de productos ecuatorianos en el mercado chino, especialmente de banano, camarón, cacao, café y flores.

En el caso del camarón, cuyas exportaciones superan los 2.900 millones de dólares, Ecuador planteó fortalecer una relación basada en la confianza, estabilidad y previsibilidad, así como profundizar la coordinación entre las autoridades sanitarias y aduaneras de ambos países, informó la Presidencia de Ecuador en un comunicado difundido en Quito.

También se contempló acelerar la habilitación de nuevos productos ecuatorianos con potencial en China, entre ellos aguacate, arándanos, piña, carne de ave y otros productos agroindustriales y pesqueros.

Asimismo, Ecuador propuso establecer una agenda priorizada de protocolos sanitarios y fitosanitarios, con plazos concretos y seguimiento de alto nivel, que permita avanzar artículo por artículo y planta por planta.

Esta estrategia busca ampliar la canasta exportadora, generar nuevas oportunidades de empleo y aprovechar de manera más efectiva las preferencias contempladas en el Tratado de Libre Comercio (TLC).

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De igual manera, Noboa propuso agilizar los procesos de habilitación, certificación, inspección y despacho de productos ecuatorianos, para convertir las preferencias arancelarias del TLC en un mayor acceso comercial efectivo.

Para ello, Ecuador busca fortalecer mecanismos de cooperación ya existentes, como la digitalización de certificados de origen, el reconocimiento mutuo de los programas de Operador Económico Autorizado y los protocolos sanitarios suscritos entre ambos países.

En la reunión, Noboa y Li Qiang señalaron la importancia de que la relación bilateral evolucione hacia una asociación económica basada en la inversión a largo plazo en sectores claves como energía, infraestructura y vivienda, electromovilidad, energías renovables, minería responsable y agroindustria.

Tras el encuentro, Noboa se reunió con el presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, con quien se habló de reafirmar la relación de los países a través de la diplomacia parlamentaria y el intercambio de experiencias sobre técnica legislativa, desarrollo, innovación, seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional.

Noboa se reunió el martes con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la primera visita de Estado del mandatario latinoamericano a China.

En ese encuentro abogaron por ampliar la cooperación bilateral en sectores como la energía, la minería y el comercio, y Noboa expresó su interés por aumentar las exportaciones al mercado chino y atraer más inversiones del país asiático.