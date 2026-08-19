El canciller chino pide en Seúl "paz y coexistencia" entre las dos Coreas

"Esperamos que ambos países (...) puedan avanzar gradualmente hacia oportunidades para la paz y la coexistencia, y rezamos sinceramente por alcanzar una estabilidad y un desarrollo duraderos en la península coreana", aseguró Wang, en declaraciones previas a la reunión recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

El ministro surcoreano de Exteriores, por su parte, dijo que el Gobierno surcoreano seguirá buscando la paz y la desnuclearización de la península coreana, y expresó su esperanza de que el desarrollo de las relaciones entre Seúl y Pekín ayude también a estabilizar la situación en la región.

Wang aterrizó este miércoles en Seúl para una visita de dos días en la que se espera se reúna también con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

La visita sigue a la ya realizada a comienzos de año a Pekín por Lee, primer líder surcoreano en visitar China en los últimos seis años, una etapa que ha estado marcada por frecuentes fricciones políticas y comerciales entre ambas naciones.

Durante aquel encuentro, Lee se reunió con su par chino, Xi Jinping, quien afirmó que China y Corea del Sur, como "amigos y vecinos", deben "visitarse con mayor frecuencia, mantener intercambios regulares y reforzar la comunicación".

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De igual forma subrayó que Pekín "siempre ha situado las relaciones con Corea del Sur en una posición importante" dentro de su diplomacia de vecindad.