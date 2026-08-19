El fabricante chino de robots Unitree debuta en Shanghái con subidas del 486 %

Concretamente, los títulos de la compañía comenzaron la jornada con una subida del 629 %, en 1.100 yuanes (163,12 dólares, 140,94 euros), frente al precio unitario de 150,8 yuanes (22,36 dólares, 19,32 euros) marcado por la compañía para la venta de 40,4 millones de participaciones en el mercado STAR shanghainés, conocido como el 'Nasdaq chino' por su enfoque en valores tecnológicos.

Al parón del mediodía, las acciones se situaban en 883,87 yuanes (131,07 dólares, 113,16 euros) por unidad.

La cifra inicial se tradujo en una recaudación total de 6.099 millones de yuanes (904 millones de dólares, 781 millones de euros) para la que se ha convertido en la primera salida a bolsa de una compañía de este sector en la China continental, aunque no en el país, ya que UBTech Robotics debutó en el parqué de la región semiautónoma de Hong Kong en 2023.

Además, situaba la valoración de Unitree en el equivalente a unos 9.040 millones de dólares; según el portal Value Add VC, esto la coloca solo por detrás de dos rivales estadounidenses, 1X Technologies, respaldado por OpenAI (desarrolladora de ChatGPT), y Figure AI, que cuenta con el apoyo de Nvidia o Microsoft.

Unitree no está falta de patrocinadores relevantes: según indicó recientemente en comunicados a la Bolsa de Shanghái, destacados nombres del sector digital chino como Tencent o DeepSeek han sido participantes clave en la colocación de títulos, y Alibaba también forma parte de su accionariado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La tecnológica indicó que destinará casi la mitad de lo recaudado a la investigación y desarrollo (I+D) de modelos inteligentes para robots, con partidas también para cuerpos robóticos, nuevos productos o la construcción de un centro inteligente de fabricación.

La empresa ha ganado notoriedad dentro y fuera de China por las demostraciones públicas de sus robots humanoides, presentes en actos como la popular gala del Año Nuevo lunar de la televisión estatal CCTV, donde se hicieron virales por sus bailes, acrobacias y demostraciones de artes marciales.

Y esta misma semana, Unitree presentó un nuevo modelo al que llamó 'Superman', capaz de saltar a una altura de dos metros y de correr a 12,66 metros por segundo, lo cual "sobrepasa todos los récords humanos" a pesar de que solo ha estado en desarrollo "algo más de tres meses" y de que, por tanto, "todavía tiene mucho margen de mejora".

De hecho, el gran interés que ha suscitado esta operación se refleja en que la demanda en la fase de reservas de acciones fue más de 8.000 veces superior a los títulos disponibles.

No obstante, algunos analistas ponen en duda que esta tecnología esté preparada todavía para ser aplicada en tareas diarias, y la propia compañía advirtió de que su comercialización a gran escala podría "tardar más de lo esperado", ya que las manos robóticas aún no son lo suficientemente precisas ni resistentes.

Fundada en 2016 y con sede en la ciudad oriental de Hangzhou, Unitree desarrolla robots cuadrúpedos y humanoides -es el mayor vendedor mundial de estos últimos, que ya suponen más de la mitad de sus ingresos-, además de componentes como manos robóticas, brazos colaborativos y sensores.

Según la prensa oficial, el 90 % de su cadena de suministros es de producción local, y todos sus componentes clave son de desarrollo propio, lo que supondría un reflejo de la "fortaleza" de este incipiente sector a nivel nacional, considerado estratégico por las autoridades dentro de su apuesta por las tecnologías avanzadas y las aplicaciones industriales de la inteligencia artificial (IA).

La salida a bolsa culmina un proceso iniciado en marzo, cuando la empresa presentó su solicitud para cotizar en el mencionado STAR shanghainés, logrando la aprobación tan solo 73 días más tarde, un récord para ese mercado.