El jefe del Ejército griego viaja a Israel para afianzar su alianza militar

"La visita subraya la importancia estratégica de las relaciones militares existentes entre Israel y Grecia. Estas relaciones contribuyen a fortalecer la cooperación a largo plazo entre ambos países", recoge un comunicado publicado en el canal en árabe del Ejército israelí, donde se da cuenta de la visita.

El Gobierno de Grecia, país miembro de la OTAN, anunció este julio una intensificación de su cooperación con la industria militar de Israel. El Consejo de Seguridad Nacional griego aprobó una serie de proyectos de armamento, entre ellos la construcción de un escudo antimisiles de tres capas junto con la industria militar israelí.

Grecia e Israel, que mantienen estrechos vínculos económicos y diplomáticos, operan además un centro de entrenamiento aéreo en territorio griego, realizan ejercicios militares conjuntos anuales y cooperan en sistemas contra drones y ciberseguridad.

Ambos países mediterráneos han intensificado su cooperación militar durante los últimos años sobre todo debido a la persistente tensión con Turquía, con la que Atenas mantiene desde hace décadas disputas territoriales en el este del mar Egeo y por la ocupación turca del norte de Chipre desde 1974.

Por otra parte, las relaciones entre Israel y Turquía están en uno de sus momentos más bajos, debido al inicio de la ofensiva israelí en Gaza y por el apoyo turco al grupo islamista palestino Hamás.

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El comunicado de los militares israelíes se produce un día después de que el Gobierno israelí confirmase haber atacado un aeropuerto en el noroeste de Siria argumentando que la base iba a recibir tropas turcas, lo que Ankara negó esta madrugada.