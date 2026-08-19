El negociador jefe iraní visita Irak en medio de tensiones por la guerra

Qalibaf, acompañado de una importante delegación económica y política de su país, fue recibido en el aeropuerto de Bagdad por el vicepresidente del Parlamento iraquí, Adnan Fihan, y tiene previsto reunirse con el jefe de Estado de Irak, Nizar Amedi, y con otras altas autoridades del país árabe.

Antes de su partir hacia Bagdad, calificó de "especial importancia" su viaje, y afirmó que abordará con las autoridades iraquíes la cooperación económica, política, cultural, social y de seguridad, según la agencia de noticias iraní, Mehr.

También se refirió a la guerra entre Irán y EE.UU, así como a las restricciones impuestas por su país en el estrecho de Ormuz, reivindicando una "victoria de Irán" y asegurando sobre el golfo Pérsico: "Seremos testigos de un nuevo orden en la región en el futuro".

Aludía a la insistencia de Teherán de controlar la navegación en Ormuz, por donde antes de la guerra, iniciada a finales de febrero, pasaba una quinta parte de las exportaciones de petróleo del mundo, procedentes de los Estados de la zona, incluido Irak.

En este contexto, enfatizó que su presencia en Bagdad "podría sentar las bases para las oportunidades que se presenten", en alusión a la cooperación económica con Irak, uno de los principales productores y exportadores de petróleo.

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Uno de los temas centrales en los contactos entre Irán e Irak, y que podría centrar también la visita de Qalibaf, es la coordinación en materia de navegación y seguridad hídrica regional, incluyendo acuerdos relacionados con la seguridad del tránsito del petróleo iraquí por el estrecho de Ormuz.

La visita de Qalibaf se produce en momentos de tensión entre Bagdad y Teherán debido a los ataques con drones desde Irán o por parte de milicias iraquíes alineadas con el país persa contra la región del Kurdistán iraquí (norte) y los intereses y aliados de EE.UU.

El último de estos ataques tuvo lugar el pasado lunes, cuando dos drones fueron lanzados contra la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, y la vivienda del director del servicio regional de Seguridad en la provincia de Erbil, en el norte de Irak.

Según el Gobierno regional, esos ataques se originaron en territorio iraní, lo que Teherán ha negado.