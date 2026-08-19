El papa acepta la renuncia del obispo alemán Wiesemann, de 66 años y perfil aperturista

La Santa Sede informó este miércoles en su boletín diario de la decisión del papa de aceptar la renuncia del obispo alemán sin ofrecer, como es habitual, detalles sobre la decisión.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el obispo Heiner Wilmer, expresa en un mensaje publicado en la web de la institución eclesial germana su respeto por la decisión de Wiesemann "largamente meditada y difícil" al tiempo que destaca su "fructífero" trabajo en la diócesis de Espira.

"Gestionó procesos estructurales complejos y afrontó todos los desafíos que caracterizan a la Iglesia en Alemania: el declive de los fieles, el auge del secularismo y el constante cuestionamiento del papel de la Iglesia", indica Wilmer.

El presidente de los obispos alemanes añade que el tema de los abusos sexuales en la Iglesia, tanto a nivel federal como en su diócesis, afectó "profundamente" a Wiesemman que se comprometió a "una investigación transparente e intransigente".

"Ha priorizado encomiablemente el bienestar de las víctimas de violencia sexual y, en este contexto, ha cuestionado con razón las estructuras de poder de la Iglesia", dice Wilmer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según publican medios italianos y alemanes, el obispo Wiesemann reveló públicamente que había estado sufriendo depresión y que su recuperación había sido difícil.

También recuerdan que ha defendido reformas aperturistas en la Iglesia como la de ofrecer la bendición a parejas homosexuales y divorciadas.