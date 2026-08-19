El papa recuerda el ejemplo de perdón del primer beato polaco mártir del comunismo

En un saludo a los fieles polacos que acudieron a la audiencia general del papa celebrada este miércoles en la Basílica de San Pedro, el pontífice recordó que el próximo 23 de agosto se conmemorará el Día Europeo de Recuerdo de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo: "En esta fecha, la liturgia recuerda a Władysław Findysz, sacerdote y primer polaco beatificado como mártir de la persecución comunista".

Destacó que, durante el Concilio Vaticano II, Findysz apoyó espiritualmente su labor "involucrando a los fieles en la 'Obra Conciliar de Bien' mediante actos de caridad y renovación moral".

"Que su testimonio nos recuerde que la civilización del amor se construye perdonando y venciendo el mal con el bien", resaltó León XIV.

El Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo fue establecido en el año 2009 por el Parlamento Europeo para recordar a las víctimas de regímenes totalitarios de Europa desde la dignidad y la imparcialidad.

En otro momento de la audiencia y al dirigirse a los peregrinos de habla italiana el pontífice invitó a cultivar, en el interior de cada persona, "una auténtica conciencia de la paz" y apeló a la necesidad de un compromiso firme y constante para alcanzarla.

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"Me gustaría invitar a todos a cultivar siempre en su interior una auténtica conciencia de la paz. Tengan la sincera convicción de que la paz es un bien preciado y valioso, y que se necesita un compromiso firme y constante para alcanzarla, siguiendo con honestidad y veracidad los caminos que la construyen y la confirman en la sociedad", dijo Robert Prevost.