El petróleo de Texas abre con una subida del 0,19 % impulsado por la tensiones en Ormuz

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,16 dólares respecto al cierre anterior.

A través de su red social, Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump, que también publicó una imagen en la que indicaba que el estrecho de Ormuz era nuevo territorio de Estados Unidos, expresó que "no hay conversaciones ni negociaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán".

Además, dijo que "el bloqueo naval se mantiene en plena vigencia" y que "el estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas".

En Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos anunció la suspensión de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes hacia su territorio.

Hoy, los inversores también analizarán los datos oficiales de inventarios de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.