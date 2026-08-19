El presidente de Bolivia se solidariza con la expareja de Cerimedo y le ofrece garantías

Beller fue atacada a tiros el lunes en la noche por desconocidos, suceso por el que la Fiscalía boliviana investiga a Cerimedo y pedirá el encarcelamiento preventivo del argentino, quien fue asesor del partido del presidente de ese país, Javier Milei.

"Quiero expresar mi solidaridad con la señora Nadia Beller ante los hechos ocurridos", escribió Paz en la red social X.

El mandatario aseguró que dejó instrucciones a las autoridades pertinentes para que se realice una investigación "profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido".

"La señora Beller debe contar con toda la seguridad y las garantías necesarias, al igual que el proceso de investigación", sostuvo.

Paz afirmó que la verdad "debe estar por encima de todo" para que "se haga justicia, sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia".

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También advirtió que los hechos de violencia en Bolivia "están llegando a niveles insospechados" y con repercusiones incluso fuera del país.

Reconoció que en su Gobierno están "profundamente consternados por lo que está ocurriendo" y aseguró que pidió "la colaboración de todos los niveles, tanto nacionales como internacionales".

Más temprano, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que Cerimedo "no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política, por eso es que está aprehendido".

Gálvez también aclaró que el argentino no fue un asesor, sino "un colaborador cercano" de Paz en la campaña política para las elecciones generales de 2025.

Posteriormente "siguió colaborando en la gestión del presidente" sobre algunos "temas concretos de comunicación", aunque, según dijo, sin ser parte de la estructura del Estado.

Beller, abogada y activista política que ha tenido vínculos con la izquierda y la derecha bolivianas, denunció un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de su expareja y pidió que la investigación no sea declarada en reserva para poder acceder a las investigaciones del caso.

También reconoció que mantenía una relación sentimental con Cerimedo y que por esa cercanía se enteró de supuestos hechos de corrupción del Gobierno de Paz, de los que aseguró tener prueba, y acusó al argentino de al menos dos infidelidades y de dos supuestos intentos previos de feminicidio.

Ante la solicitud de Beller, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que se instruyó al juez que lleva la causa que el caso no se declare en reserva.

Cerimedo es reconocido como un especialista en campañas a través de redes sociales y fue parte activa de la estrategia de comunicación que llevó a Milei a la Presidencia argentina en 2023.