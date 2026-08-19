Exsecretario Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida sale de la cárcel de Nueva York

Según la Agencia Federal de Prisiones (BOP), Mérida dejó de aparecer en el registro público de presos de EE.UU., aunque no se notificó del cambio de su situación.

La salida de Mérida Sánchez, de 66 años, del registro de presos se produjo después de que se aplazara sin explicación su tercera audiencia, programada para el 4 de agosto en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan.

En la primera de las vistas, el exsecretario se declaró no culpable de los cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento que aún pesan sobre él.

Tras la cancelación de la audiencia, no se programó una nueva fecha.

Varios medios apuntan que Mérida, que se entregó a las autoridades de EE.UU. el pasado 11 de mayo en Arizona y fue trasladado a Nueva York, está negociando un acuerdo con la Fiscalía ya que sigue enfrentando acusaciones.

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El general retirado del Ejército mexicano, que podría estar en libertad o haber sido trasladado a otra institución correccional, fue señalado por Washington como una pieza importante en la trama para proteger al Cártel de Sinaloa en el caso que implica al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

El pasado abril el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Rocha y otros nueve funcionarios por narcotráfico y presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

En mayo Rocha obtuvo una licencia temporal para dejar el cargo mientras continúa la investigación en su contra.