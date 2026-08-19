Fujimori anuncia gasto de 237 millones de dólares para preparar a Perú ante El Niño

"Sabemos que el fenómeno El Niño ya está golpeando, ha llegado con fuerza y por eso es tan importante pensar en las tres etapas: la preparación, la emergencia y luego la rehabilitación. Son tres etapas fundamentales en las que tenemos que estar trabajando como equipo", afirmó Fujimori en la 'Reunión con la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú'.

En ese sentido, la presidenta adelantó que publicará un decreto que contempla 450 millones de soles para intervenir 380 puntos críticos en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa, mediante acciones como la construcción de defensas ribereñas y limpieza de cauces.

Asimismo, informó que en los próximos días se emitirá otro decreto supremo que autoriza el gasto de 350 millones de soles para adoptar medidas frente a la sequía y la escasez hídrica.

"Quiero que sepan que ya estamos tomando soluciones e invertiremos todo lo que tengamos que invertir para poder salir adelante", enfatizó.

Como parte de las acciones orientadas al sector agrario, la jefa de Estado informó que 45 millones de soles serán utilizados mediante núcleos ejecutores conformados con juntas, comisiones y comités de usuarios para realizar labores de limpieza y mantenimiento de canales.

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En tanto, la mandataria remarcó que el Ejecutivo mantendrá una relación directa con los agricultores y sus organizaciones para identificar soluciones y avanzar en las acciones de preparación.

"Sabemos que el fenómeno El Niño será un momento muy difícil para nuestro país, pero también sabemos que, trabajando en equipo, de la mano y directamente con ustedes, podremos enfrentar mejor la adversidad", manifestó.

La presidenta anunció que el Gobierno impulsará la modalidad de “servicios por impuestos”, con el objetivo de incorporar al sector privado en labores como la descolmatación y limpieza de cauces.

"Así como hay obras por impuestos, se aprobarán servicios por impuestos para poder terminar de hacer toda la descolmatación”, precisó.

Sobre esta medida, el ministro de Agricultura y Riego, Marco Vinelli, explicó que el mecanismo permitirá que empresas privadas ejecuten trabajos de limpieza y que posteriormente el Estado reconozca los servicios realizados, una vez aprobado el dispositivo legal correspondiente.

Se espera que el fenómeno de El Niño, que implica una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico con ondas que pueden intensificar El Niño Costero, se extienda hasta marzo de 2027 con magnitudes que variarán entre "fuerte" y "fuerte a muy fuerte" en el país.