FundéuRAE: "exuberante" y "exuberancia", sin hache

Sin embargo, en los medios de comunicación pueden verse frases como “Frente a la exhuberancia suiza, desarrolló un lenguaje basado en la pureza de las líneas” o “Islandia, un lugar al norte de Europa con una belleza exhuberante”.

Tal como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, y se comprueba en el “Diccionario de la lengua española”, el adjetivo “exuberante” (‘muy abundante y copioso’) y el sustantivo “exuberancia” (‘abundancia suma, plenitud extraordinaria’) se escriben sin “h”. Así, las grafías “exhuberante” y “exhuberancia” son inadecuadas.

Por lo tanto, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría sido escribir “Frente a la exuberancia suiza, desarrolló un lenguaje basado en la pureza de las líneas” e “Islandia, un lugar al norte de Europa con una belleza exuberante”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.