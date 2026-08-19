Gobierno alemán expresa su apoyo a la CPI y a su presidenta tras ser sancionada por EEUU

"Apoyamos a la Corte Penal Internacional y también a su presidenta, Tomoko Akane. Para nosotros está claro que la Corte Penal Internacional ha sacado a la luz los peores crímenes contra la humanidad, como el reclutamiento de niños soldados en guerras civiles, y ha hecho rendir cuentas a los culpables de los delitos más graves", declaró un portavoz del Ministerio de Exteriores en una rueda de prensa ordinaria.

Por lo tanto, agregó, la CPI cumple con su cometido.

El portavoz señaló, asimismo, que si hay deficiencias, como ocurre en cualquier institución, apuntó, naturalmente deben criticarse, pero "eso no es motivo en ningún caso en Alemania para poner en tela de juicio de forma generalizada esta importante institución" y sus logros.

Al contrario, afirmó, "es fundamental defender y proteger a la Corte Penal Internacional como institución independiente".

Estados Unidos incluyó el martes a Akane y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal, en su lista de sanciones, dentro de la campaña de presión de Washington contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.