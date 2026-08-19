Gobierno de México publicará cada día cifras de homicidios y robo de vehículos en el país

El objetivo de la publicación de información es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información en cuanto a cifras delictivas en el país.

Dichas cifras dejarán de estar disponibles en el portal de informe seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad explicó que en es este portal "se publicarán diariamente los reportes correspondientes a las 32 entidades federativas (31 estados del país y la Ciudad de México), lo que permitirá a la ciudadanía y a los medios de comunicación consultar de manera directa y permanente la información disponible sobre ambos delitos".

El Gabinete precisó que "las cifras diarias tienen carácter preliminar y están sujetas a la determinación jurídica que realicen las Procuradurías y Fiscalías Estatales", responsables de establecer la clasificación definitiva de los hechos.

El Gobierno mexicano informó esta semana que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó un 42 % entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86,9 a 50,4 asesinatos diarios.

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El lunes, la organización civil Causa en Común identificó anomalías y variaciones atípicas en los registros oficiales de diez delitos de alto impacto, entre ellos homicidio doloso y robo con violencia, durante el primer semestre de 2026 y advirtió de posibles problemas de subregistro, reclasificación y opacidad en algunos de los 32 estados del país.

A este reclamo se han unido los opositores al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que ha defendido sus datos, atribuyendo a la estrategia de seguridad implementada y a descensos significativos en estados como Guanajuato, Guerrero y Estado de México.

El Gabinete explicó que "las cifras oficiales y consolidadas de incidencia delictiva" continuarán publicándose, como se ha hecho hasta ahora, a través del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según datos del Gobierno mexicano, el Gabinete de Seguridad está integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (coordinadora), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.