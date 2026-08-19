Haftar visita Egipto para abordar los "desafíos comunes" en medio de tensiones regionales

La Presidencia egipcia dijo en un comunicado que el líder del Gobierno del este de Libia llegó a Egipto al frente de una delegación militar que incluyó también al jefe de Estado Mayor del LNA, Jaled Haftar, que fue recibida por el jefe de la Inteligencia de Egipto, Hassan Rashad.

En la reunión, Al Sisi confirmó "la firme postura de Egipto en Libia, basada en la necesidad de preservar la unidad libia, trabajar por la unificación de las instituciones y celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales", al tiempo que se comprometió con "el logro de la seguridad" del dividido país norteafricano.

Por su parte, Haftar manifestó "su interés en continuar la coordinación con Egipto para afrontar los diversos desafíos comunes", añadió la nota sin aportar más detalles.

Esta visita se produce en un momento en el que las alianzas en la región se están recalibrando, en medio del acercamiento de Turquía a las fuerzas de Haftar tras años de ser el principal garante del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), reconocido internacionalmente y con sede en Trípoli.

Este cambio de paradigma tiene lugar tras la mejora sustancial en las relaciones entre Ankara y El Cairo, que apoyan al mismo bando en la guerra en Sudán: al Ejército del general Abdelfatah al Burhan contra el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), cuyo principal garante es, según el Gobierno sudanés y organizaciones internacionales, Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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Precisamente, Emiratos ha apoyado desde el principio a Haftar, que a su vez ha sido acusado de proporcionar armamento y mercenarios a las FAR sudanesas, algo que Egipto ha visto con una gran preocupación ante los temores de que la guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, llegue a su territorio o desestabilice al país.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, y con el este tutelado por Jalifa Haftar.