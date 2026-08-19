IBM enfría su sistema cuántico casi hasta el cero absoluto para conectar cientos de chips

La compañía ha creado nuevos módulos de refrigeración cuántica capaces de operar a temperaturas inferiores a 15 milikelvin, aproximadamente 180 veces más bajas que la del espacio profundo, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Este avance constituye un hito en el desarrollo de IBM Quantum Starling, el "primer ordenador cuántico tolerante" a fallos del mundo, que la compañía prevé presentar en 2029 y que incorporará mejoras en corrección de errores, diseño de procesadores, decodificación e ingeniería de sistemas, siempre según la compañía.

IBM ha conseguido refrigerar simultáneamente dos módulos dentro de un mismo entorno, un requisito necesario para conectar cientos de chips cuánticos y construir ordenadores más potentes, capaces de abordar problemas de gran complejidad.

El nuevo diseño, con forma de caja, permite colocar los módulos en una fila compacta y aprovechar mejor el espacio para conectar directamente los procesadores.

Estos acopladores permiten vincular chips cuánticos independientes para que intercambien información y funcionen como partes de un ordenador cuántico de mayor capacidad.

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La hoja de ruta de IBM contempla utilizar en 2027 estos acopladores para conectar varios procesadores en un ordenador cuántico con al menos 1.000 cúbits programables, que pueden emplearse directamente para realizar cálculos.

Los planes de IBM para Starling se presentaron el año pasado con un nuevo código de corrección de errores que reduce drásticamente los recursos físicos necesarios para alcanzar la tolerancia a fallos.