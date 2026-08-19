Incendios forestales en península de Yamal, en el Ártico ruso, superan récord de 10 años

"Este verano ha sido muy candente para nosotros. Por un lado, fue caliente, y tuvimos magníficos días cálidos, pero para los bosques marcó un récord de incendios de diez años", afirmó, citado por el periódico ruso Kommersant.

Añadió que en la extinción de los incendios están implicados más de 5.000 efectivos del Ministerio de Emergencias ruso.

Artiújov indicó que la mayoría de los incendios están en zonas alejadas de centros urbanos y de momento "no hay amenaza alguna a localidades o instalaciones industriales".

Puntualizó que el grueso de los focos de fuego están en zonas distantes, a las que solo se puede acceder en helicóptero, por lo que la extinción prácticamente solo es posible por medios rudimentarios, sin equipamiento especializado.

"Es necesario intentar dirigir, controlar este fuego; es imposible apagarlo en superficies como estas, solo podría hacerlo la lluvia", dijo.

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En el distrito autónomo de Yamalo-Nenets, una de las regiones de Rusia tradicionalmente más afectadas por los incendios, se han detectado a día de hoy 91 incendios forestales, tras el surgimiento de 14 nuevos focos en la última jornada.

La víspera las autoridades de otras regiones siberianas como Yugra y Tiumén informaron del envío de cien rescatistas para sofocar las llamas en Yamal.