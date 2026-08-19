'Insidious' reinventa las reglas de la saga y regresa al 'Más Allá' con un terror renovado

La sexta entrega de la franquicia, titulada 'Insidious: Out of the Futrther' ('Insidious: Fuera del Más Allá)', profundiza en ese terror sobrenatural que fascina a los seres humanos "mucho antes de que existiera la celulosa", indicó a EFE el productor Leigh Whannell durante su paso por la alfombra roja del estreno de la película que tuvo lugar en la noche de este martes en Los Ángeles.

"La espiritualidad y la gran incógnita de qué sucede después de la muerte seguirán fascinando a la humanidad mientras estemos en este planeta", agregó.

La película tira de esta premisa para seguir los pasos de Gemma (Amelia Eve), una joven madre que descubre que posee el don de viajar al purgatorio y arrastrar de vuelta al mundo de los vivos a las aterradoras entidades que habitan en él.

Para la actriz Susan Gray, quien interpreta a una misteriosa señora mayor llamada Edna, uno de los mayores desafíos de la producción fue "perseguir a la gente", lo que refleja además el desgaste físico que implicó dar vida a la intensa atmósfera de la película.

La tensión se sostiene además con una banda sonora que requirió un enfoque "un poco diferente" para destacar sobre las demás películas de Insidious, dijo a EFE por su parte el compositor Joseph Bishara.

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Aunque, por otro lado, todas concuerdan en elementos articulados como las cuerdas de acores y "pianos maltratados" que han terminado por definir la identidad sonora de la saga, agregó.

El éxito de esta saga, que ya va por su sexta entrega, bebe de su capacidad para articular temas universales en torno a la muerte y lo desconocido bajo un formato diseñado para consumirse en la gran pantalla.

"En la era del 'streaming' (contenido en línea), la gente se está acostumbrada a la idea de que puede ver cualquier cosa en casa y lo que te das cuenta en el género de terror es que la experiencia se ve mermada cuando la ves solo. Puede ser divertido ver una película de terror por tu cuenta, pero creo que en un cine rodeado de gente gritando, eso sí que es divertido", sentenció Whannell.