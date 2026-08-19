Interceptan más de 3.300 kilos de cocaína en dos vehículos que iban de Portugal a España

Se trata de una operación contra un entramado que contaba con una guardería para almacenar la droga en Torremolinos (sur de España), según detalló la Policía Nacional, que llevó a cabo esta operación conjuntamente con la Policía Judiciaria de Portugal.

La investigación se inició el pasado 11 de agosto cuando los agentes averiguaron que una furgoneta estaba transportando una cantidad indeterminada de cocaína desde Portugal a la Costa del Sol (una zona muy turística y con gran presencia de extranjeros en el sur de España), por lo que ambas policías establecieron un dispositivo para detectar el paso del vehículo, que iba acompañado de otro en labores de lanzadera y seguridad.

El destino de los vehículos era un inmueble en la localidad de Torremolinos, en Málaga, donde los investigadores observaron la descarga de numerosos bultos de grandes dimensiones. Posteriormente, la furgoneta salió de la guardería donde almacenaban la droga con destino a Portugal.

Minutos después salió de la finca otro vehículo, al que siguieron durante varios kilómetros hasta que lograron interceptarlo en Marbella, donde los agentes se incautaron de unos 200 kilos de cocaína.

De forma paralela se realizó el registro del inmueble en Torremolinos, donde hallaron alrededor de 1.700 kilos de cocaína, una pistola municionada y fue arrestado un integrante de la organización.

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Mientras tanto, la Policía Judiciaria Portuguesa interceptó la furgoneta implicada cuando se dirigía de nuevo a España, intervino 1.500 kilos de cocaína, dos armas largas y detuvo a su conductor.

A los integrantes de la organización se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes, tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial, y todos ellos han ingresado en prisión provisional.