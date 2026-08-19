Inversiones estadounidenses avanzan en Vaca Muerta, la 'joya' petrolera de Argentina

El viernes pasado, Thiel Macro, un fondo de inversión creado por el potentado germano-estadounidense, reveló que había sumado a su cartera acciones por valor de 75,9 millones de dólares de la petrolera argentina Vista, la mayor exportadora de crudo de Vaca Muerta.

La jugada de Thiel causó gran repercusión en la prensa argentina y el mundo financiero, pero es solo una más de las muchas apuestas que empresas e inversores de Estados Unidos han hecho en los últimos meses en Vaca Muerta, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

A finales de 2025, Continental Resorces, fundada por el magnate Harold Hamm y una de las principales productoras de crudo no convencional de Estados Unidos, desembarcó en Vaca Muerta al comprar a la petrolera argentina Pluspetrol el bloque Los Toldos II Oeste.

Su avanzada fue veloz: en mayo Continental se asoció con la argentina Pan American Energy (PAE) para desarrollar cuatro áreas en Vaca Muerta.

Ahora las miradas están puestas en la inminente apertura de ofertas en el proceso de licitación puesto en marcha por la provincia de Neuquén (suroeste) para la concesión de 15 bloques en Vaca Muerta.

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La semana pasada, en un foro sobre energía organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el secretario argentino de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, reveló que en el concurso internacional "hay participación de compañías norteamericanas independientes".

Según fuentes del sector consultadas por EFE, Continental es una de las petroleras que aspiran a quedarse con alguno de los bloques de la ronda de licitación en curso.

Entre las interesadas también suena Brigham Exploration, dirigida por el estadounidense Bud Brigham, quien en noviembre pasado manifestó su interés por invertir en Vaca Muerta durante una reunión con autoridades del Gobierno provincial de Neuquén.

Según González, "en la medida en que el stock de pozos productivos en Estados Unidos caiga -algo que está cerca de su límite- y en que se note que Argentina tiene un 'portfolio' enorme por delante, se verá una mayor migración" de operadores estadounidenses hacia Vaca Muerta.

La principal inversión estadounidense en Vaca Muerta es la de Chevron, petrolera que opera en Argentina desde 1999.

En junio pasado, la multinacional anunció una inversión de 13.800 millones de dólares para desarrollar el área El Trapial, también en Vaca Muerta, y pidió que su plan sea admitido al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), mecanismo con el que el Gobierno de Javier Milei busca atraer millonarios recursos para sectores como la minería y los hidrocarburos.

Chevron posee además una participación no operativa del 50 % en las concesiones Loma Campana y Narambuena mediante una asociación con la petrolera argentina YPF, el mayor productor de hidrocarburos del país suramericano.

"La pregunta ya no es si Argentina va a convertirse en una potencia energética, sino quién va a ser parte de esta transformación. En los próximos 30 años la energía que va a mover el mundo vendrá de Vaca Muerta", afirmó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en el foro de AmCham.

Con epicentro en Neuquén, la formación comenzó a ser explotada por YPF en 2013 y ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo masivo.

Su creciente producción ha permitido que Argentina revierta el déficit en su balanza energética y que varias petroleras activen proyectos para exportar hidrocarburos, como uno por casi 3.000 millones de dólares para construir el oleoducto Vaca Muerta Oli Sur (VMOS), del que participan, entre otras, Chevron y Vista.